Graffiti brengt grijze muren in Leeuwarden tot leven

Politicus en graffitiliefhebber

Graffiti is wat Serge Hollander al sinds zijn jonge jaren bezighoudt. In Leeuwarden is hij ook wel bekend als de fractievoorzitter van de plaatselijke VVD. Hollander is dol op de hiphopcultuur en alles eromheen, dus ook de graffiti. Hijzelf laat het bij het maken van schetsen in schriften. Maar het is een kunstvorm die hem altijd bezighoudt.

Plan voor graffitifestival ontstond op schoolplein

Dat geldt ook voor Peter Reen. Een man die in Leeuwarden onder andere podium Asteriks mede heeft opgezet en verantwoordelijk is voor het muziekprogramma van Welcome to the Village. Op het schoolplein waar ze wachtten op hun kinderen, raakten ze aan de praat. Onder andere over hun passie voor graffiti. Langzaamaan kreeg het plan vorm dat Leeuwarden een graffitifestival moest krijgen.