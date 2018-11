Honderd inzendingen op schrijfwedstrijd schoolgemeenschap Piter Jelles

De wedstrijd was de grote finale van het project PJ Schrijft, waarin de school een verbinding wil leggen tussen Piter Jelles Troelstra als schrijver en de literaire en schrijfaspiraties van leerlingen. Vanwege LF2018 heeft de school in samenwerking met een aantal schrijvers en dichters lessen, workshops en masterclasses georganiseerd. Maandag werden bij een literair diner in de Montessori Highschool in Leeuwarden de prijswinnaars bekend gemaakt.