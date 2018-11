Gemeentefusie had van burgemeester Wil van den Berg niet gehoeven

Wereldberoemd door dobbepaarden

Van den Berg stond vijftien jaar geleden eventjes in het middelpunt van de belangstelling toen in het Noorderleeg de paarden in het water stonden en er niet uit konden komen. "Dat zijn de drie dagen geweest in mijn functie als burgemeester van Ferwerderadeel dat ik weinig tot niet heb geslapen. Het was een van de zaken die zich aandiende als ramp. Er was een enorme belangstelling vanuit binnen- en buitenland. Het is redelijk goed afgelopen, vooral met een grote pluim voor de dames die de paarden aan de wal hebben gebracht. Wij hebben 275 paarden kunnen redden, 20 hebben het helaas niet gered."

Er waren toen ook al afspraken dat het vee voor 15 oktober van het Noorderleeg af moest zijn gehaald. Maar dat is niet gebeurd. "Wat we ervan hebben geleerd, is dat sinds die tijd boeren via de e-mail worden geïnformeerd over de hoogte van de waterstand en de kans op het overlopen van kwelders." En tot nu toe werkt dat, zegt Van den Berg.

Recreatiemeer dat er niet kwam

Bij zijn aanstelling kreeg van den Berg van de commissaris van de Koningin Nijpels mee dat er wel iets moest gebeuren in de gemeente. Hij heeft er toen over gedacht om bij de Dokkemer Ee een recreatiemeer aan te leggen om het water op te vangen bij wateroverlast. Dat is er nooit van gekomen. Wat wel is gebeurd, is dat Birdaard een grote ontwikkeling doormaakt qua recreatie , zegt Van den Berg. Al is het park Waterrijk dan wel mislukt, omdat de exploitant failliet ging.

"Maar we zijn nu in onderhandeling met en nieuwe projectontwikkelaar. We hopen dat dat tot een contract leidt, waardoor we een nieuwe fase kunnen ingaan. De eerste fase is voltooid en er wordt ook al verhuurd."

Minder belasting betalen in krimpgebieden

Van den Berg denkt dat het Rijk veel meer moet doen met krimpgebieden. Zo zou een lagere vennootschapsbelasting of een premieregeling voor de aankoop van een huis jonge nieuwkomers naar de krimpgebieden moeten lokken. Er moet een goed klimaat komen om te wonen en te werken. En de verschillende krimpgebieden in Nederland zouden concreet meer met elkaar moeten samenwerken.

Waarnemend burgemeester?

Wanneer hij niet meer burgemeester is, blijft Van den Berg vooreerst nog wel in Fryslân wonen. "Het leefklimaat is hier hartstikke goed. Als je langs Schiphol rijdt, ruik je de kerosine. Dat heb je hier in Fryslân niet." Bij commissaris van de Koning Arno Brok heeft hij doorgegeven dat hij als waarnemend burgemeester aan de slag wil.