Jong Heerenveen speelt gelijk tegen beloften Go Ahead

Jairzinho Slijngard zette Go Ahead Eagles vlak voor de rust op 0-1. Na een klein kwartier spelen in de tweede helft kreeg Heerenveen een strafschop. Jizz Hornkamp schoot raak: 1-1. Een minuut later zorgde Marco Rojas zelfs voor een Heerenveense voorsprong.

Een kwartier voor tijd raakte Heerenveen die voorsprong kwijt. Slijngard scoorde opnieuw voor Go Ahead Eagles: 2-2. Daar bleef het bij.

Heerenveen heeft nu 10 punten gepakt in zes wedstrijden. Dat zijn twee meer dan Go Ahead. De Heerenveners staan op de derde plaats. Een plaats bij de eerste vijf is het doel, want die gaan door naar de kampioenspoule.