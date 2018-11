Dubbele cijfers Jong Cambuur op bezoek bij Jong Achilles'29

De andere goals kwamen van Rutger Etten, Safouane Ahidar, Robin Maulun, Alex Bangura, Achraf Akhamrane en een eigen goal van de thuisploeg.

Het is voor de Leeuwarders slechts de tweede overwinning in zes wedstrijden. Jong Achilles staat nog zonder punten achteraan. Het is ook niet de eerste keer dit seizoen dat Jong Achilles met dubbele cijfers verloor. Ook FC Emmen (11-0) en De Graafschap (10-0) waren al veel te sterk voor de ploeg uit Groesbeek.