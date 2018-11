Meriant-directeur vanaf 1 januari naar andere zorginstelling

De directie van Meriant lag vorige week onder vuur bij de vakbond FNV en een deel van de werknemers op de locatie LindeStede. Zij zeggen dat er een angstcultuur heerst. Broekman kon zich niet vinden in de kritiek.

"Jammer dat hij gaat"

Dat broekman over twee maanden weggaat bij Meriant, heeft daar niets mee te maken. "Hij had een opdracht voor drie jaar bij Meriant. In die tijd heeft hij heel veel gedaan. We hebben een hele verandering doorgevoerd", zegt een woordvoerder. "We vinden het jammer dat hij gaat, want hij heeft veel goeds gedaan. Bij het grootste gedeelte van de organisatie is hij geliefd. Maar het was echt een klus voor drie jaar en die periode zit er nu op."

Meriant begint zo snel mogelijk met het zoeken van een nieuwe kandidaat.