Sportoverzicht: wereldkampioen Epke, schaatsen, Heerenveen en Berenloop

Vandaag over:

* De fenomenale uitoefening van Epke Zonderland op de rekstok, goed voor zijn derde wereldtitel.

* SC Heerenveen is er weer niet in geslaagd te winnen in het eigen stadion. In de slotfase scoorde Emmen de 1-1.

* De shorttrackers hadden de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, in Calgary.

* Dit weekeinde waren in Thialf de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker.

* En de wedstrijd van de week, dat was de marathon op Terschelling, de Berenloop.