Omropman Koos Wieling neemt afscheid: "Ik heb een prachtige tijd gehad"

Koos was ook bij de Elfstedentocht en heeft veel verslag van het wielrennen gedaan. "Met een chauffeur ging ik op pad met de POTS. Met die auto kon je zelf verbindingen maken."

Zelfs naar Zuid-Korea?

Ook van de Friese sporten als het fierljeppen, skûtsjesilen en natuurlijk het kaatsen op de PC deed hij verslag. Hij was zelf bij de laatste Olympische Spelen in Pyeongchang, of toch niet.

"Er kwamen boze mailtjes over, dat was toch veel te duur voor de Omrop om helemaal naar Zuid-Korea te vliegen. Maar ze haalden mij en verslaggever Bert Maalderink door elkaar, die heeft net zo'n kale kop als ik. Ik zat gewoon bij de Omrop, in de bezemkast, een kleine radiostudio, om commentaar te geven bij de beelden van de NOS."

Ook bij de Spelen in Sotsji deed hij op die manier verslag van het schaatsen. Hij weet het nog goed, toen versloeg Jorrit Sven op de tien kilometer.

Mooiste werk van de wereld

"Ik had het mooiste werk van de wereld. We keken niet naar de uren, of we dertig, veertig of vijftig uren werkten; het werk moest worden gedaan. Vandaag de dag is dat anders, nu moeten we als boekhouder de uren bijhouden. En er kan veel minder." Dat er minder ruimte voor de sport is, doet hem pijn.