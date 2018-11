Wedstrijd van de week: marathonschaatsen in Heerenveen

Potentiële Elfstedentochtwinnaar

"Marathonschaatsen is voor de meeste Friezen nog altijd een belangrijke sport. Het aantal toeschouwers is afgenomen, al lijkt het de laatste tijd weer iets populairder te worden", zegt sportverslaggever Roelof de Vries. "De Elfstedentocht ligt natuurlijk altijd op de loer. Dit zijn de potentiële helden van de toekomst. Een van deze schaatsers schrijft misschien ooit weleens geschiedenis. Maar ja, wanneer? De sport is in ieder geval onderschat."