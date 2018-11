Verkiezingsstrijd in Noardeast-Fryslân over gaswinning en oudejaarstradities

Voor de 9 deelnemende partijen is het debat in Ternaard het moment om zich duidelijk uit te spreken over de gaswinning. In het dorp Ternaard is er veel verzet tegen het winnen van gas. De overheid heeft daar iets nieuws op bedacht: een zogenoemd 'omgevingsproces' moet dorp en omgeving laten meepraten over de voorwaarden van gaswinning, waarbij van tevoren goede afspraken worden gemaakt over het vergoeden van schade.

Kan gemeente gaswinning tegenhouden?

Het dorp kan ook wensen inbrengen in dat proces. Een mogelijke uitkomst van het proces kan ook geen gaswinning zijn, maar er zijn in Ternaard niet veel mensen die dat geloven. De grote vraag is nu: kan en wil de nieuwe gemeenteraad de gaswinning bij Ternaard ook tegenhouden?

Er doen negen partijen mee in Noardeast-Fryslân. Het gaat om de landelijke politieke partijen CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD, en verder de FNP en de plaatselijke politieke formaties Gemeentebelangen, SIN, de Eerste Lokale Partij-Noardeast-Fryslân (ELP) en de Waddenpartij.

Discussie op sociale media

Op sociale media vliegen een aantal partijen elkaar al aardig in de haren. Op dit moment is er op Facebook een fikse discussie tussen de FNP en de ELP. Het gaat om de plaatselijke tradities met oud en nieuw. De Eerste Lokale Partij zegt dat de bestuurders van nu die tradities verder aan banden leggen. FNP'er Aant-Jelle Soepboer voelt zich in die discussie persoonlijk aangevallen door de ELP.

De discussie tussen FNP en ELP is slechts een klein voorbeeldje, want verschillende partijen zijn erg druk bezig met vlogs, filmpjes en selfies. De gemeente doet er ook aan mee. Die is druk bezig met een campagne om mensen op te roepen om naar de stembus te gaan, want bij herindelingsverkiezingen is de opkomst vaak laag.

Ook het CDA is erg druk met sociale media. Wethouder Esther Hanemaaijer van - nu nog - Dongeradeel, was vorige week druk aan het vloggen en selfies aan het maken met partijleider Sybrand Buma, toen die even in Dokkum was. De partij SIN heeft zelfs een campagnelied opgenomen op de manier van 'Zoutelande' met als titel - natuurlijk - Noardeast-Fryslân.