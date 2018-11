De brug bij Spannenburg laat betonstukjes los aan de onderkant

Toe aan vervanging

De brug bij Spannenbrug is gebouwd in 1950 en is dus 68 jaar oud. Dan komt vervanging in zicht. Op 22 november is er bestuurlijk overleg met de minister en die moet besluiten wanneer de brug wordt vervangen. Die vervanging gaat plaatsvinden tussen 2024 en 2026.

Ook de bruggen bij Oppenhuizen en Uitwellingerga en Oude Schouw worden dan vervangen. Die bruggen zijn even oud als de brug bij Spannenburg.