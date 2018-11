Werkstraf voor bedreiging en stalken Dokkumer agenten

De man is momenteel woonachtig in Biddinghuizen, maar woonde daarvoor in Wâlterswâld. Volgens hem heeft de politie hem enkele jaren geleden verhinderd aangifte te doen. Daarom heeft hij de beide agenten vanaf maart 2015 meerdere malen benaderd op hun diensttelefoons, soms middenin de nacht. Hij heeft hen telefonisch, via de sms en de e-mail gestalkt. Hij heeft zich ook nog dreigend uitgelaten over de kinderen van een van de beide politieagenten.