Bekerwedstrijden Friese clubs op woensdag 19 december

De Heerenvener spelen op die woensdag in Heemskerk om 18:30 uur tegen derdedivisionist ODIN'59. Cambuur begint later op de avond in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard: om 19:45 uur.

De competitiewedstrijd van Cambuur tegen MVV is in verband met deze wedstrijd verplaatst naar zondag 23 december. De wedstrijd in Maastricht stond aanvankelijk gepland voor vrijdag 21 december.