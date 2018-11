Raadsleden in kleine gemeenten krijgen een hogere vergoeding

In de allerkleinste gemeenten kregen raadsleden ruim 250 euro. Dat bedrag wordt verhoogd naar 959 euro in elke gemeente met minder dan 24.000 inwoners. De verhoging is bedoeld als erkenning voor de inzet van raadsleden.

De minister wil er zo voor zorgen dat het raadswerk aantrekkelijk blijft. De vergoeding geldt met terugwerkende kracht, vanaf 29 maart. Raadsleden die toen al zijn geïnstalleerd, kunnen dus nog een flinke toeslag verwachten.

Verschil met grote gemeente

Er blijft nog wel een flink verschil met grote gemeenten. In de grote steden zoals Amsterdam en Den Haag (met meer dan 375.000 inwoners) krijgen raadsleden bijna 2.400 euro per maand.

Raadsleden in kleine gemeenten vonden dat vaak oneerlijk, omdat ze net zo goed veel tijd in het raadswerk moeten steken.