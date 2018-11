Veel records in Thialf: ijsmeester Boomsma is tevreden

Het afgelopen weekend bleef het op dat gebied stil bij de sporters, ondanks dat de ijsvloer er heel goed bij lag en voor records zorgde.

Constante kwaliteit

Toch is ijsmeester Boomsma een tevreden man. Het ijs heeft nu een constante kwaliteit en daar was het hem om te doen. Thialf stond altijd al bekend om zijn snelle ijs, maar scoorde tussen een 7 en een 9. De kwaliteit is nu veel constanter.

Dat het eerder dit jaar misging, hoorde volgens Boomsma bij het proces om het ijs beter te maken. Er zat volgens hem iets in het ijs, dat er niet in hoorde. En dat is er nu uit.

Prachtig weekend

Het ijs wordt nu nog gemaakt met een tijdelijke installatie, maar er komt over twee weken een definitieve installatie. "Het mooie is dat het plan zoals we dat van tevoren hebben bedacht, werkt. Ik heb een prachtig weekend gehad'', zegt Boomsma.