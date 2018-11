Gedeputeerde Kramer wil praten met Patyna over bereikbaarheid op platteland

Personeel dat afhankelijk is van openbaar vervoer kan zo niet op tijd op het werk komen of moet 's avonds eerder weg. Volgens Patyna speelt het probleem niet allen bij hun, maar zitten andere bedrijven ook met dit probleem.

"Dit specifieke probleem is niet bekend bij de provincie, maar de bereikbaarheid op het platteland over het generaal is wel een bekend probleem", zegt gedeputeerde Johannes Kramer. Vervoer valt onder de bevoegdheid van de provincie, dus is hij bereid om met zorginstellingen en gemeenten te praten.

Oplossingen zoeken

"Het is belangrijk dat zorg bereikbaar is, maar we zien ook dat niet alle bussen even vol zitten. Het is een dure vorm van vervoer. We kunnen kijken naar andere mogelijkheden van vervoer, zoals een elektrische fiets of een lease-auto. Extra bussen laten rijden, kan niet zo maar, we moeten zoeken naar maatoplossingen. De provincie draagt zorg voor een leefbaar platteland. We moeten onderzoeken waar behoefte aan is en daar oplossingen voor zoeken."