Houtmuseum IJlst wil samenwerken met molen De Rat

Hoogeveen geeft toe dat er nog wel wat valt te verbeteren in het museum. Zo is het verhaal van het museum nog niet in orde. "We moesten heel snel, omdat we open wilden zijn voordat de fontein officieel werd geopend. Dat was in april en daarom staat alles nu nog wat lukraak in de vitrines. Dat moet nog anders, maar daar zijn we druk mee bezig."

Druk jaar door de fontein

De fontein staat naast houtzaagmolen De Rat en naast het museum. Het heeft voor beide instellingen voor een extra druk jaar gezorgd. Zo kwamen maar liefst achtduizend mensen naar De Rat.

Het museum moest het met de helft minder doen, maar volgens Hoogeveen is dat logisch omdat ze nog maar net zijn begonnen. "Maar als we samenwerken, ben ik er zeker van dat we er nog meer uit kunnen halen."