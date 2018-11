In twee huizen in Leeuwarden en Hijum is zondag ingebroken. Bij een woning aan het Leijesterpaed in Leeuwarden braken inbrekers zondagavond een deur open om binnen te komen. Ze namen sieraden en een kluisje mee. Bij een woning aan De Loane in Hijum werd ingebroken, waarbij de dieven een ruit aan de achterkant van het huis vernielden. Ook hier werden sieraden gestolen.