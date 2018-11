Het NFF live bij Omrop Fryslân: Dieren besodemieteren je niet

Op de eerste avond gaat presentator Karen Bies in gesprek met Max Ploeg, die vorig jaar met zijn film 'Zo eerlijk als een hond' de studentencompetitie won op het Noordelijk Film Festival. Deze film zal ook worden uitgezonden bij Omrop Fryslân. De film gaat over Max' oma Adrie en de liefde voor haar hondje Rakker. "Dieren besodemieteren je niet. En van mensen moet je het maar afwachten." In de film zie je dat Adrie iets verschrikkelijks heeft meegemaakt in haar leven en waardoor ze nu al haar liefde en vertrouwen bij haar hondje legt.

Bang voor kikkers

Verder wordt de film 'Raffaelo in het wild' van Rachel Visscher, de 'Beste Korte Film' van het NFF in 2017, getoond. Een film over een jongetje uit Drachten, dat later bioloog wil worden, net als Freek Vonk. Maar het probleem is dat hij bang is voor kikkers. Bij de film laten we een reportage zien van verslaggever Wendy Kennedy, die bij Rafaello op bezoek ging.

Nieuwe generatie

Met Joris Hoebe van New Noardic Wave en artistiek leider Fredau Buwalda van het NFF praat Karen Bies over de nieuwe generatie filmmakers in Noord-Nederland.