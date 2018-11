Wetsus ontwikkelt methode om fosfaat uit het water te filteren

Friese finalist

Wetsus heeft de eerste drie ronden van de prijsvraag gewonnen en doet nu nog met drie andere partijen mee aan de finale. De George Barley Prize, zoals de prijsvraag heet, is uitgeschreven om het fosfaatprobleem in het moerasgebied The Everglades in Florida op te lossen.

Uitvinding met potentie

Projectleider Leon Korving ziet grote potentie in de uitvinding, die volgens hem een belangrijke rol kan spelen bij het oplossen van het algenprobleem in oppervlaktewater over de gehele wereld.