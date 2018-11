Video: Sfeerverslag Berenloop 2018

De uitslag

Jan Stuursma uit Sappemeer won bij de mannen in een tijd van twee uur, 34 minuten en 46 seconden. Riekele Kobes uit Heerenveen werd tweede.

Bij de dames was Marjan Oostinga uit Eelde de beste. Ze finishte in een tijd van 2 uur, 58 minuten en 50 seconden. Hinke Schokker uit Eastermar werd tweede. Ylona Kruis uit Heeg kwam als derde dame over de finish.