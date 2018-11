Alie van der Wal genomineerd voor BHV'er van het jaar

"Dit is een kanjer"

Alie is genomineerd door haar collega Gooitzen Riemersma, die hoofd BHV is bij HZPC. Volgens hem is Alie een flinke doorzetter, die als ploegleider BHV bij HZPC goed werk doet. "BHV wordt steeds belangrijker", vindt hij. "Toch blijft het soms lastig om mensen te vinden, die het willen doen. Het is zo nu en dan leuren", geeft hij toe. Vandaar dat Riemersma zo blij is met Alie, die al een aantal jaar BHV'er is. "Dit is een kanjer."