Fototentoonstelling 'Ik ben 2018' geopend

Door LF2018 in aanraking met de Friese cultuur

Magan Tahir is een van de mensen die op de foto is gezet. Hij is vluchteling en zit in een rolstoel. Maar Tahir is ook topsporter. Het is hem gelukt om een plek te veroveren in het Nederlands Tafeltennisteam. Hij werd daarbij gesponsord door de organisatie van LF2018. Zo kwam hij in aanraking met de Friese cultuur.

Magan Tahir vond het een grote eer om geportretteerd te worden. "Het is alleen maar goed. Ik word echt blij als ik deze foto van mezelf zie. En van dit hele jaar. Het is een grote eer hier tussen te staan."