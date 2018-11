Mats Gies in actie op WK darten tot 23 jaar

De deelnemers spelen eerst in groepjes van drie tegen elkaar. Daarna gaan de 32 winnaars verder in een knock-out-systeem. Uiteindelijk blijven er twee darters over. Die spelen de finale om de wereldtitel pas in december, tegelijkertijd met het wereldkampioenschap voor senioren.

Optimistisch

Gies is optimistisch over zijn kansen. Hij hoopt de finale van het jeugdwereldkampioenschap te halen. "Het wordt natuurlijk pittig, maar ik zou het geweldig vinden om de finale te halen. Wanneer ik een goede dag heb, is dat een reëel doel. Dan kan ik me zeker meten met de beste darters."

Om de finale te halen, moet Gies zes partijen winnen. Hij heeft de afgelopen weken extra getraind. "Je moet zorgen dat je het ritme vasthoud. Die wedstrijddruk moet je trainen. Maar ik ben er klaar voor."