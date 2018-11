Shorttrackmannen pakken brons op aflossing in Calgary

De Nederlandse shorttrackdames werden vierde op het onderdeel aflossing. In de slotfase ging Rianne de Vries in leidende positie onderuit.

Mixed Relay

Voor het eerst werd in Calgary het onderdeel Mixed Relay gereden, waarbij er zowel mannen als vrouwen in het team zitten. Oranje slaagde er in om het zilver te pakken op de allereerste Mixed Relay. In de ploeg zaten Suzanne Schulting, Rianne de Vries, Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma. China ging er vandoor met de winst. De Mixed Relay is vanaf 2022 ook onderdeel op de Olympische Spelen.