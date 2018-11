Schulting rijdt soeverein naar goud op 1000 meter

De wereldbeker in Calgary is de eerste internationale wedstrijd van dit seizoen.

'Fryslân' wint zilver bij mixed relay

Bij de 'mixed relay' is Nederland tweede geworden. De hele ploeg was Fries: behalve Schulting stonden ook Rianne de Vries, Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma op het ijs.

Het was voor het eerst dat dit onderdeel - met mannen en vrouwen in één ploeg - in een wereldbekerwedstrijd verreden werd. In 2022 staat het op het programma van de Olympische Spelen in Peking. China werd eerste, en achter Nederland werd Zuid-Korea derde.

Knegt mist opnieuw individuele finale

Sjinkie Knegt ging in de kwartfinale van de 500 meter onderuit. Een eenzijdig ongeluk: "Te weinig ontspanning met mijn schoenen op het ijs", zei Knegt daar over. "Maar het gaat wel goed, beter dan ik dacht." Zaterdag haalde Knegt de finale ook al niet. Toen werd hij gediskwalificeerd.

Itzhak de Laat haalde op de 1000 meter de B-finale. Daarin werd hij laatste. Rianne de Vries werd uitgeschakeld in de kwartfinales fan de 500 meter.