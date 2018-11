UNIS Flyers begint BeNe-league met krappe winst in overtime

Het eerste doelpunt was van Lars Engewegen van Luik. Twintig seconden later kregen de Flyers nog een tegengoal te verduren, ditmaal door een schot van Jordan Paulus.

Drie minute later deden de Flyers iets terug via een treffer van Ronald Wurm en meteen daarna scoorde Marc Nijland de gelijkmaker. De Bulldogs zijn in de eerste periode toch de bovenliggende partij, met 3-2, door een doelpunt van Bryan Henry.

Onrust op het veld

In de tweede periode kwamen de Flyers terug. Brent Janssen scoorde in een powerplay de 3-3, na onrust op het veld. Dat pakte goed uit voor de Flyers. Drie minuten later kwamen de Heerenveners voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong na een treffer van Adam Bezak. Zo eindigde de tweede periode met 3-4.

De derde periode was onrustig. Luik was sterker, en maakte de 4-4. De wedstrijd werd in de overtime besloten. De verlossende treffer kwam van Marco Postma van de Flyers.