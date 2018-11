Olde Riekerink slaapt tijdens bekerloting: "Ik kreeg een appje van mijn dochters"

Pierie is niet ontevreden over de loting. "Ik heb liever dit dan Ajax", zegt hij, "dat lijkt me logisch."

"Het liefst loot je de tegenstanders waarmee je de kans het grootst acht dat je de finale kunt halen, tegenstanders waarbij je zelf de bovenliggende partij bent. En ik hoop bij amateurs dat wij dat zijn..."

De wedstrijden in de derde ronde van het bekertoernooi worden gespeeld in de week voor de kerstdagen, op dinsdag 18, woensdag 19 of donderdag 20 december.