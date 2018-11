Jutta Leerdam wint 1000 meter voor Ireen Wüst en Letitia de Jong

De 1000 meter bij de mannen werd gewonnen door Olympisch kampioen Kjeld Nuis met 1.07.95. Thomas Krol, Kai Verbij, Hein Otterspeer en Gijs Esders zijn de andere mannen die mogen meedoen op de 1000 meter bij de wereldbekerwedstrijden.

Massastart

Marijke Groenewoud uit Hallum won de massastart bij de vrouwen. Ze ging er samen met Melissa Wijfje vandoor, maar alleen Groenewoud hield vol. Achter haar werd Bianca Bakker uit Wijnjewoude tweede.

Douwe de Vries maakte het weekeinde dat voor Team Jumbo eigenlijk al geslaagd was, helemaal compleet. Hij reed met Chris Huizinga weg en Huizinga maakte het in de sprint af. De Vries werd zelf derde, vlak achter Arjan Stroetinga, die als tweede over te streep kwam.