VIDEO: Thialf klapt voor allerlaatste bijdrage van Omropman Koos Wieling

Wieling had niet verwacht dat zijn naam door het stadion zou galmen. "Daar schrik je van", zei hij even later op de radio. Er kwamen meteen reacties van de mensen in het stadion.

"Een heleboel mensen kwamen bij me. Starters, ijsmeesters, wie dan ook. Want hier ligt natuurlijk wel iets. Ik heb hier heel wat jaren gezeten."

"Ik heb van alles meegemaakt"

"Hoe lang? Dat weet ik niet eens precies, maar ik heb wel eens uitgerekend, wanneer er in Thialf sprake was van een volle agenda, met NK's en WK's, en weet ik wat, dan zat ik hier wel eens 25 dagen in een heel winterseizoen."

"Dan was het soms maart, met de finale van de wereldbeker, en dan vielen de spreeuwen bijna van het dak, zo warm was het, en dan liep Shani Davis hier rond in de korte broek. Ik heb van alles meegemaakt."

Het nieuwe Thialf

Begin vorig jaar is Thialf helemaal vernieuwd. En sinds die tijd is er wel wat kritiek geweest op de kwaliteit van de ijsvloer. Volgens Wieling is het niveau goed dit weekeinde. "Daar ben ik lyrisch over, van de eerste zes vrouwen die hebben gereden op de 1000 meter, hebben vier een persoonlijk record gereden."

"En als je dan ziet hoe wij hier nu zitten met een prima perstribune, met alles tiptop voor elkaar, goede zitplaatsen en een mooi restaurant erbij: het is een lust om hier te werken."