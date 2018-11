Hoe kan het dat Heerenveen het hele seizoen nog geen enkele thuiswedstrijd heeft gewonnen?

Olde Riekerink kan niet weg en straks zeggen ze wat er mis gaat bij de Friezen. "Ik vind wel, in dit soort wedstrijden moeten wij het spel maken. Van ons wordt verwacht dat wij de bal hebben. Daar moeten we wat mee."

"We krijgen wel veel tegendoelpunten," zegt Olde Riekerink. "Het vereist veel aandacht om dat bij te spijkeren." Tegen Emmen gaf Heerenveen wederom veel kansen uit handen. "In de rust ben ik daar heel boos over geweest."

Kik Pierie

In de slotfase van de wedstrijd tegen Emmen kreeg Kik Pierie een gouden kans. Had hij een doelpunt gemaakt, dat had Heerenveen de wedstrijd gewonnen. Hij miste. "Als je de hele wedstrijd bekijkt, denk ik dat we tevreden mogen zijn met een gelijkspel. Hoe zuur het ook is..."