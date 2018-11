Jan Stuursma verslaat Riekele Kobes bij Berenloop op Terschelling

De beide mannen hadden een paar minuten voorsprong op de rest van het veld, en op het strand van Terschelling kon Stuursma Kobes in de laatste tien kilometer van zich af schudden.

Kobes was één van de favorieten. Vorig jaar won hij de maraton in 2:38,37. Het parcoursrecord op Terschelling staat sinds 2010 op naam van Remco van Lunzen uit Leeuwarden mei 2:27,20.

Hinke Schokker tweede bij de vrouwen

Bij de vrouwen was Marjan Oostinga uit Eelde de snelste. Ze finishte net binnen drie uur, in een tijd van 2:58,50. Hinke Schokker uit Eastermar werd tweede. Ylona Kruis uit Heeg kwam als derde vrouw over de meet.