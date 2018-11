Patrick Roest en Douwe de Vries: fenomenaal op 10.000 meter

Patrick Roest en zijn ploegmaat Douwe de Vries hebben het publiek in Thialf in extase gebracht bij de 10.000 meter op het kwalificatietoernooi. Roest, tevens winner van de 1500 en 5000 meter, had een persoonlijk record van 13.21.1 op de 10 km. Hij bracht het zondag naar 12.47.89, goed voor de winst. Nestor Douwe de Vries had 13.04.02 als beste tijd staan. Hij kwam nu uit op 12.56.71.