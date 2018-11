Blessure maakt eind aan tennisseizoen Sander Arends

Het ging mis bij een stand van 11-11 in de supertiebreak. Arends overstrekte toen zijn enkelband. "Het is niets ernstigs," zegt Arends, "maar het is ook niet bepaald het gewenste einde van het seizoen."

Blessure kost plekken op ranglijst

In de komende weken had de tennisser veel punten te verdedigen. Omdat dat nu niet kan, valt hij terug op de wereldranglijst. Waarschijnlijk blijft Arends net in de top 100 staan.

Arends slaat de Australian Open in januari over. Hij richt zich dan op de Europese challenges aan het begin van het jaar.

Een andere dubbelmaat?

Het is nog niet bekend of Arends volgend jaar weer met Romain Arneodo uit Monaco speelt, zijn dubbelmaat van de laatste weken. "Alle opties zijn open. We gaan nadenken en over twee weken maken we een beslissing. Nu eerst vakantie," zegt Arends.