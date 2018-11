SC Heerenveen wint weer niet in eigen huis: 1-1 tegen FC Emmen

Emmen had de mogelijkheden en de kansen, met name in de eerste helft. Het tempo bij de 'Feansters' lag te laag en werd ook niet opgevoerd na de goal van Zeneli. In de 30ste minuut scoorde de Kosovaar uit een vrije trap.

In de 88ste minuut scoorde Niemeijer met een kopbal de gelijkmaker. In de blessuretijd had Pierie nog een kans, maar die mislukte.