Durk Pool is boos over 13de plaats op de VVD-kandidatenlijst in Staten

Het Statenlid is teleurgesteld over de plaats en gaat ook niet zomaar akkoord. Het is nog een voorlopige lijst. De algemene ledenvergadering van de VVD Fryslân moet nog samenkomen over de voorgestelde lijst. Dat zal op 15 november gebeuren.

De lijst van de VVD zoals nu wordt voorgesteld, heeft op nummer een gedeputeerde Klaas Kielstra, op nummer twee Avina Fokkens uit Leeuwarden en op nummer 3 staat nu Marten Dijkstra van Aldeboarn. Harry Bevers staat op de vierde plaats.