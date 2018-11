Schrijver Josse de Haan pleit voor vertalingen van Friese literatuur

Quatrebras was een literair blad, een soort van tegenhanger van de gevestigde orde van schrijvers in Fryslân in de jaren 50 en 60 die in het blad 'De Tsjerne' publiceerden. Josse de Haan debuteerde in 1962 in Quatrebras, daarna bracht hij een groot oeuvre uit.

"Het begon eigenlijk als Amsterdams studentenblad met mensen als Hessel Miedema, Sybe Sybesma en Marten Brouwer. Zij maakten andere literatuur als dat mensen waren gewend, moderne poëzie, en ze hadden meer verbindingen in Europa. De Nacht fan Quatrebras was een interessante avond van vier uren." Zo vertelde Josse de Haan in Buro de Vries.

Status

Om de taal meer aanzien en status te geven, is het belangrijk dat Friese werken worden vertaald, vindt De Haan. ''In Baskenland, waar ik woon, wordt alles dat in het Baskisch verschijnt ook in het Spaans en Engels vertaald. Dat moet met het Fries ook. Gedeputeerde Sietske Poepjes moet daar geld voor geven.''

"Laatst is 'Swallows and floating horse' verschenen, een anthologie over de Friese literatuur over duizend jaar. Zo'n overzicht in het Engels geeft aan wat er is. Literatuur is de neerslag van wat leeft in de gemeenschap."

Ook pleit de Haan ervoor dat schoolmeesters en -juffen verplicht Fries leren en de akte behalen. "Als er geen mensen zijn die Fries kunnen geven, is dat schandalig. Dan is de taal tot de dood veroordeeld."

Kritiek

Ook vindt hij dat er een werkbeurs moet komen voor een onafhankelijk criticus om naar de Friese literatuur te kijken. "Ook van negatieve kritiek kun je leren. Van de applausmachines op Facebook leer je niet."