Dominee Wim Stougie over het kinderpardon: "We kunnen niet afzijdig blijven"

Meer mensen zijn bezig met het opkomen voor mensen die moeten worden uitgezet. Een Armeens gezin zit in de Bethelkerk in Den Haag en er zijn marathondiensten om ervoor te zorgen dat ze niet worden uitgezet.

Het was heel indrukwekkend

Dominee Wim Stougie is bij de familie geweest, vertelde hij in Buro de Vries. Hij is dominee in Eastermar, maar was zaterdag in de Bethelkerk in Den Haag. "Het was heel indrukwekkend. De familie woont daar en ik heb een dienst gedaan, er waren zo'n tien bezoekers bij. De familie heeft drie kinderen, de jongste is 15 jaar. Ik moest meteen aan mijn eigen zoon denken, zo'n jongen wil voetballen, maar ze komen niet buiten. Als ze buiten lopen, kan het gebeuren dat de IND ze aanhoudt."

Ze begrijpen het niet

"Het was een mooie diens, we hebben liederen gezongen, met elkaar aan het bidden geweest, en ik heb een verhaal gehouden. Na afloop was er pizza en kon ik mee-eten en toen hebben we gesproken. Ze begrijpen gewoon niet wat er gebeurt. Ze zeggen 'we hebben alles volgens de regels gedaan en van de rechter mochten we blijven, maar er was een bezwaar en dat heeft de Staat gewonnen.' Ik ben er vier uren geweest en was blij dat ik toen weer buiten stond, in de frisse lucht. Maar dat kunnen zij dus niet.''

We moeten een signaal geven

Wim Stougie is naar Den Haag gegaan omdat hij zich betrokken voelt, net zoals eerder met de Afghaanse vluchtelinge Maedeh in Burgum. "Haar verhaal maakte indruk. We kunnen niet afzijdig blijven."

Of zijn actie helpt, is lastig aan te geven. "We moeten een signaal geven, het kan zo niet. Dit zijn kinderen. Het moment is er nu. En als er genoeg druk is, wordt het vanzelf anders."