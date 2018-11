Tientallen filmmakers in Leeuwarden zijn bezig met een race tegen de klok

In deze films moet een aantal vaste details worden opgenomen. Zo moet er in ieder geval een pruik worden gebruikt en moet een van de personages een achtergrondzanger zijn met de naam Eric als Erica Bouwman.

Het resultaat van de wedstrijd in Leeuwarden is volgende week te zien op het Noordelijk Film Festival. De prijsuitreiking is op 10 november.

Het 48 Hour Film Project wordt dit jaar alweer voor de zesde keer gehouden in Leeuwarden.

Amerikaans initiatief

Het 48 Hour Film Project is een Amerikaans initiatief uit 2001. Al meer dan 130 steden over de hele wereld doen mee. De beste film van elke stad wordt laten zien bij Filmapalooza; de jaarlijkse 48 Hour Film Project finale. Deze finale is het jaar in Parijs.