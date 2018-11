Noordelijk Film Festival: Omrop Fryslân is er elke dag bij

In De Harmonie is in de LC-foyer ook elke dag de film 'It geheim fan de Deelen' te zien. In die film neemt Omrop Fryslân de kijker op een bijzondere manier mee in de onder- en bovenwaterwereld van het natuurgebied De Deelen.

Korte documentaire

Omrop Fryslân heeft met Fryslân DOK steun gegeven aan twee andere projecten die in het programma van het Noordelijk Film Festival zijn opgenomen: de korte documentaires van 'Nije Eagen' en de films van 'Sailing on the Grass'; Fryslân door de ogen van niet-Friezen.