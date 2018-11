Heerenveen loot amateurs in KNVB-beker, Cambuur moet tegen eredivsionist

Odin '59 verraste in de vorige ronde van de beker door eredivisieploeg Emmen uit te schakelen. De club komt uit in de derde divisie. ONS Sneek en de Harkemase Boys spelen op hetzelfde niveau. Odin '59 staat elfde in de competitie.

Cambuur heeft het minder goed getroffen. Fortuna Sittard staat nu op de dertiende plek in de eredivisie. Mark Diemers speelt daar. Hij komt uit Leeuwarden, en kwam eerder uit voor Cambuur.

De wedstrijden in de derde ronde van het bekertoernooi worden gespeeld in de week voor de kerstdagen, op dinsdag 18, woensdag 19 of donderdag 20 december.