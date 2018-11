Suzanne Schulting wint op 1500 meter in Calgary na fotofinish, Knegt gediskwalificeerd

Er moest een fotofinish aan te pas komen om te zien dat Schulting met millimeters verschil won. De Russin Ekaterina Efremenkova werd derde. Rianne de Vries werd in de halve finale uitgeschakeld op de 1500 meter.

Bij de vrouwen was er een zilveren medaille voor Yara van Kerkhof op de 500 meter.

Dubieuze penalty voor Knegt

Bij de mannen kreeg Sjinkie Knegt een penalty tegen in de halve finale van de 1500 meter. Hij had zich twee keer knap terug geknokt naar de voorste plekken. Aan het eind ging hij onderuit. De scheidsrechters hadden lang nodig om tot een beslissing te komen, maar vonden dat Knegt een block met zijn arm deed.

Itzhak de Laat werd in de halve finale van de 500 meter uitgeschakeld. Hij eindigde in de kwartfinale niet bij de beste twee, maar ging als tijdsnelste toch door. Zijn startpositie in de halve finale zorgde er echter voor dat hij kansloos was, als laatste eindigde en zich ook niet plaatste voor de B-finale.

Jasper Brunsmann werd op de 500 meter in de kwartfinale uitgeschakeld. Brunsmann had de pech dat hij bij de start in de knel kwam tussen twee Koreanen. Brunsmann maakte zijn debuut op de wereldbeker.