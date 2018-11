UNIS Flyers winnen bekerwedstrijd van Geleen met 4-2

Na een klein kwartiertje in een druk Thialf opende Dean Moors de score voor Geleen. Pas in de tweede periode kwam Herenveen op gelijke hoogte. Brent Janssen prikte de puck in de goal nadat een hard schot van Trevor Hunt bleef liggen.

Marco Postma zette de Flyers op een 2-1 voorsprong na vijftig minuten, en vier minuten later maakte Trevor Hunt er 3-1 van. Het was een powerplaygoal.

Twee minuten later leek Geleen nog even terug te komen, toen Glenn Bakx de 3-2 maakte, maar Adam Bezak maakte gedaan werk. Trevor Hunt werd de man van de wedstrijd. Hij scoorde één keer, en had twee assists.

Zondag begint de BeNe-League voor de UNIS Flyers. De eerste wedstrijd is in Luik.