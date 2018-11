Mag de Noord-Zuidlijn naar Metrostation Leeuwarden?

Het werk is oorspronkelijk gemaakt voor een weiland in Overijssel, en wordt sindsdien op verschillende plekken in Nederland neergezet. Zo heeft het kunstwerk al in Haarle, Deventer en Zutphen gestaan.

Het werk vertelt over de bereikbaarheid van een bepaalde plek, en moet de discussie op gang brengen over mobiliteitsvragen. Bijvoorbeeld: hoe zou het zijn als de Randstad maar vijf minuten rijden is? Komt dan de familie uit Amsterdam vaker op bezoek? Of zal het hordes toeristen naar Leeuwarden brengen?

Het kunstwerk is een initiatief van de stichting voor beeldende kunst VHDG en LF2018. Het metrostation zal tot december in Leeuwarden staan.