Basketballers van Aris in eigen huis keihard onderuit tegen Zwolle

Na het eerste kwart stond Aris al op een 11-21 achterstand, en bij rust was die achterstand opgelopen tot 29-52. En alwat coach Tony van der Bosch ook zei, veel heeft het niet geholpen. Aris had het zwaar. Na het derde kwart stond er een stand van 43-82 op het scorebord. En met een eindstand van 59-105 schoot Zwolle de lichten uit in het Kalverdijkje.