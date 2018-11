Sander Arends onderuit in Duitse Eckental

Het stel nam het op tegen de Franse Hugo Nys en de Schotse Jonny O'Mara. In de eerste set werd het 7-5. Ze kregen in de tweede set matchpoints op 5-2 en 5-4. In de supertiebreak stonden ze op voorsprong met 4-0 en 6-2. Daarna kregen Arends en Arneodo weer een matchpoint op 10-9.

Het Frans/Schotse duo wist er in de laatste set echter 11-13 van te maken en ging er dus met de winst vandoor.

Arends en Arneodo zullen volgens week weer in actie komen in Nantes, Frankrijk.