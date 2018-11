Zaterdagvoetbal: VV Buitenpost-SVZW eindigt in gelijkspel

In de eerste twintig minuten ging SVZW sterk van start. De Blauwtjes hadden het meteen moeilijk. Joran Olijve van Buitenpost probeerde het met een afstandsschot, maar schoot naast. Een bal van Robin Hulsman werd even later ook gekeerd door de keeper van SVZW.

Het eerste doelpunt van de werd gescoord door Frank Smit, van SVZW. De beide ploegen gingen met 0-1 de rust in.

Na de rust ging het de Friese ploeg al meer voor de wind. In de laatste twintig minuten wist Berend Schootstra de stand op 1-1 te zetten. Buitenpost kreeg daarna nog genoeg kansen en speelde goed. Maar een doelpunt kwam er niet meer. Het werd 1-1.