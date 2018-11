Gouden Epke draagt overwinnig op aan zoon: "Deze is voor Bert"

"Ik mis hem heel erg natuurlijk, maar als je dit kunt bereiken, is het de moeite zeker waard geweest. Ik heb heel wat moeten opofferen."

Zonderland turnde op het wereldkampioenschap in Doha een van zijn beste oefeningen ooit. "Wat een topoefening was dit! Maar het was ook wel moeilijk. Ik was behoorlijk zenuwachtig. Dat ben ik altijd. Tijdens de training ging het wel goed, maar je moet het nog wel waarmaken", zei de Lemster tegen de NOS.

Wachten was spannend

Het was niet meteen na de oefening duidelijk dat Zonderland de beste was. Bijna alle andere turners kwamen na hem aan de beurt. Vooral de Japanner Kohei Uchimura was een bedreiging.

"Ik wist dat het lastig zou worden om mij nog voorbij te gaan. Maar Uchimura had het wel gekund. Het was nog wel spannend." De eindscore van Zonderland was 0.300 punten hoger dan die van de Japanner.