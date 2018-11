Douwe de Vries maakt zich op voor het seizoen van de revanche

Van harte gefeliciteerd! Hoe is het om vader te zijn?

"Heel leuk, ja super!"

Zit je nog op de roze/blauwe wolk?

"De eerste dagen wel, dat is ook wel nodig, want je slaapt bijna niet. We zijn nu een paar weken verder en ik vind het nog steeds geweldig. Maar het wordt wat rustiger en gelukkig slaap ik weer wat langer. Dus ik richt mij nu op het komende seizoen."

De grootste drukte is nu wat achter de rug. Komt dat dan ook wel goed uit, net zo voor het seizoen?

"Als ik het had gepland, had ik dat wat eerder gedaan. Ergens in de zomer dan. Maar het is wat het is. Je weet het van tevoren. Ik moest een trainingskamp laten schieten in verband met de bevalling. Maar dat wist ik. Het is alleen niet ideaal voor het schaatsen."

Over het schaatsen gesproken. Hoe gaat het?

"Het gaat goed! Ik heb een goede zomer gehad. Maar dat zegt denk ik iedereen. Ik heb een wielrenwedstrijd gewonnen en goede fietstests. Dat is lekker voor de conditie. Dus ik heb goede hoop. We zien dit weekend wel wat het waard is."

Zie je dit ook het jaar van de revanche, omdat je vorig jaar een mislukt seizoen hebt gehad?

"Ja. Daarvoor schaatste ik eigenlijk nog een jaar. Vorig jaar wilde ik echt heel graag naar de Olympische Spelen. Het hele seizoen was ik conditioneel goed, alleen was ik de hele tijd op de verkeerde momenten ziek. Het is een pechseizoen geweest en zo wou ik het niet afsluiten. Dus ik wilde nog een jaar schaatsen. En ik heb het idee dat ik dat fysiek nog altijd kan."

Wanneer kijk je tevreden terug op dit jaar?

"Het mooiste zou zijn als ik kan meedoen aan het WK afstanden in Inzell. Dat is het doel. Dat halen is al geweldig, maar als je dat haalt, wil je daar ook goed rijden. Maar het is moeilijk om er te komen. Tot die tijd wil ik me plaatsen voor de wereldbekers. Dat is het eerste doel.