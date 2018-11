Harkemase Boys al na 33 seconden op achterstand tegen Noordwijk, eindstand 4-1

De eerste minuten van de wedstrijd waren razend spannend. Na 33 seconden scoorde Sabir Achefay voor Noordwijk de 1-0. Hij stond helemaal vrij. Drie minuten later was het alweer gelijkspel door een doelpunt van Robert Stelpstra.

Op slag van rust scoorde Nick van Staveren voor Noordwijk de 2-1. Noordwijk domineerde de wedstrijd. Van Staveren was ook bepalend bij de 3-1, toen hij na een hoekschop de bal via zijn ploeggenoot Tjeerd Westdijk de goal in kopte.

In de slotfase van de wedstrijd kreeg Noordwijk een penalty, omdat één van de spelers van de Harkemase Boys hands maakte in het strafschopgebied. Eerder hadden de Friezen ook geappelleerd voor hands, maar ze kregen nul op het rekest. Thomas Reynaerds scoorde vanaf 11 meter, en bepaalde de eindstand op 4-1.